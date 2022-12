James Cameron prepara documental donde explicará por qué no podía vivir Jack en Titanic

El aclamado directos, James Cameron está preparando un documental para explicar por qué Jack no podía sobrevivir en ‘Titanic’.

Han pasado 28 años desde que se estrenó una de las películas más taquilleras del cine y siempre ha existido un reclamo especial por la muerte de Jack Dawson, personaje que interpretó Leonaro DiCaprio.

“Hemos realizado un estudio científico para poner fin a todo esto y ponerle fin de una vez por todas“, declaró el cineasta, durante una gira por Canadá donde promociona ‘Avatar: The Way of Water’.