El papá de Britney Spears habla por primera vez de la tutela

Desde noviembre del año pasado la cantante obtuvo su libertad y por primera vez su papá, Jamie Spears, ha hablado desde que dejó de estar a cargo de la tutela de la cantante, asegurando que todas las decisiones que tomó a lo largo de esos 13 años fueron importantes para que Britney retomara su carrera y se recuperara de la ruina financiera.

Además agregó que también ayuda a que volviera a entablar una relación con sus hijos, Sean Preston y Jayden James.

De acuerdo a una reciente entrevista que concedió al diario británico de espectáculos ‘Daily Mail’, el papá de Brit dijo no estar arrepentido de las decisiones que tomó a lo largo de todos estos años.

“No todos van a estar de acuerdo conmigo. Ha sido un momento increíble, pero amo a mi hija con todo mi corazón y mi alma, ¿dónde estaría Britney en este momento sin esa tutela? Yo no sé si ella estaría viva”, señaló.

View this post on Instagram

Jamie señaló que esta un poco preocupado por la impresión que tienen los fanáticos de la cantante sobre él, al destacar que había hecho un buen trabajo durante los 13 años que duró la tutela.

“No me importa recibir esa paliza porque sé que no es verdad, y porque no quiero empezar otra cosa. Que mi hija termine hundiéndose más en el hoyo de lo que había estado (…) Solo mire cómo están las cosas ahora”, señaló.