J.K. Rowling, autora de ‘Harry Potter’, denuncia amenazas de muerte por parte de comunidad trans

La autora J.K. Rowling, quien escribió la exitosa saga de ‘Harry Potter‘, confesó que ha estado recibiendo amenzas de muerte por parte de activistas de los derechos de los transgénero que le acusan de transfobia.

A través de su cuenta de Twitter, compartió una serie de publicaciones donde la escritora, de 56 años, afirma los datos de su domicilio fueron revelados en redes sociales con la intención de perjudicarla.

“He recibido tantas amenazas de muerte que podría empapelar la casa con ellas, y no he dejado de hablar. Quizás, y solo estoy lanzando esto, la mejor manera de demostrar que su movimiento no es una amenaza para las mujeres, es dejar de acosarnos, acosarnos y amenazarnos”, manifestó la británica.

I’ve now received so many death threats I could paper the house with them, and I haven’t stopped speaking out. Perhaps – and I’m just throwing this out there – the best way to prove your movement isn’t a threat to women, is to stop stalking, harassing and threatening us. 8/X

Last Friday, my family’s address was posted on Twitter by three activist actors who took pictures of themselves in front of our house, carefully positioning themselves to ensure that our address was visible. 1/8

Over the last few years I’ve watched, appalled, as women like Allison Bailey, Raquel Sanchez, Marion Miller, Rosie Duffield, Joanna Cherry, Julie Bindel, Rosa Freedman, Kathleen Stock and many, many others, including women who have no public profile 4/8

El año pasado, la autora del “mago más popular de la historia” compartió en Twitter un artículo sobre “la gente que menstrúa”.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020