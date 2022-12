Ivonne Montero se quema la corneas

La actriz reveló que sufrió un grave accidente que la dejó sin vista por unos días las lesiones que sufrió en ambos ojos.

Fue a través de sus redes sociales que Ivonne Montero compartió una fotografía con la que preocupó a sus fans, ya que tenía un ojo hinchado y el otro con un parche, después de horas de incertidumbre explicó que sufrió un accidente que le quemó las corneas.

Fue este viernes por la mañana cuando la actriz compartió la fotografía en la que adelanto que había sufrido un accidente que le lastimó sus ojos y ofreció una entrevista al programa ‘De Primera Mano’, donde explicó que se está recuperando tras haberse quemado las corneas con gotas para los ojos.

“Olvidé poner el liquido de agua salina, donde uno coloca sus lentes y se quedan ahí hasta que se vuelven a usar. Entonces, resulta que en esa ocasión yo no llevé el agua salina, lo olvidé y se me hizo muy fácil ponerlos en gotas para los ojos (…) resulta que me pongo el pupilente y de repente siento un ardor impresionante”, explicó la actriz.