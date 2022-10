Irina Baeva festeja su cumpleaños sin Gabriel Soto

A pesar de que Irina Baeva y Gabriel Soto han negado que su relación haya terminado debido a su notable distanciamiento una fecha tan importante para la actriz rusa ha despertado nuevamente las alertas de su separación.

Este 25 de octubre Irina celebró su cumpleaños sin Gabriel Soto incluso lo dejó fuera de su mensaje en el que reflexionó sobre su vida con una serie de fotografías que colgó desde Nueva York a través de su cuenta verificada de Instagram.

Además agregó a su mensaje: “Tantos errores y aciertos, logros y experiencias, tantos aprendizajes me llevan a ser hoy la mujer que soy. And I’m so proud of myself. Del ser humano que soy, del camino que he recorrido, de los sueños que he cumplido y, sobre todo, con tantas cosas por delante. Dicen que los 30 es la mejor etapa de la vida. So 30s, LET’S DO IT! ”.