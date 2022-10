Irina Baeva reacciona a las teorías de romance con otro hombre

Después de que Gabriel Soto respondiera a los fuertes rumores de ruptura con Irina Baeva, negando rotundamente que su relación haya llegado a su fin, hora es la misma quien responde a las especulaciones.

Fue en su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la CDMX que Irina respondió a estos rumores asegurando que su relación continúa y que no entendía por qué la gente no les cree a pesar de que han hablado del tema.

“No chicos no es cierto, ustedes han platicado muchas veces con él, nosotros siempre se los decimos a ustedes nada más que yo no sé por qué la gente no nos cree. Pero es la verdad, estamos bien”, señaló.