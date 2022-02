Hospitalizan a Guillermo Méndez tras estar desaparecido por 24 horas

El retirado actor Guillermo Méndez ha sido hospitalizado después de permanecer desaparecido por 24 horas.

De acuerdo a los primeros reportes, Méndez salió de su casa en Cuernavaca y a través de las redes sociales sus familiares mostraron su preocupación por el actor, incluso varios colegas pidieron ayuda para dar con su paradero.

Fue a través de Twitter que su hermano, Pedro Méndez informó que su desaparición ocurrió el 18 de febrero en su vehículo personal.

Hola a todos lis que me han hecho el favor de dar RT al tema de mi hermano Guillermo Méndez.

Afortunadamente apareció hoy hace un par de horas, golpeado y muy lastimado y por ahora inconsciente.

No responde a pesar de que esto sucedió hace ya más de 24 horas. pic.twitter.com/Cnmrf7K9VQ — PEDRO MENDEZ (@PIRIONE) February 20, 2022

Afortunadamente, tras poner la denuncia correspondiente, autoridades encontraron al actor inconsciente y fue trasladado al hospital donde actualmente se recupera de los golpes que le dieron.

“Hola a todos los que me han hecho el favor de dar RT al tema de mi hermano Guillermo Méndez. Afortunadamente, apareció hoy hace un par de horas, golpeado y muy lastimado y por ahora inconsciente. No responde a pesar de que esto sucedió hace ya más de 24 horas”, escribió el hermano.

Según informó su hermano, no lo recibieron en ningún hospital de Cuernavaca, por lo que lo llevaron al municipio de Jojutla. En la última actualización, Pedro Méndez informó que aún no despierta su hermano, pero no pierde la esperanza.

Ahora solo queda esperar que Dios y la medicina lo hagan recuperar la conciencia.

Un abrazo a todas y todos quienes estuvieron pendientes y apoyándonos para localizarlo.

Dios los bendiga siempre 🙏 pic.twitter.com/Bgev27y3sg — PEDRO MENDEZ (@PIRIONE) February 20, 2022

Pareja con la que Alfredo Adame protagonizó pelea rompe el silencio