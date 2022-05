Hilary Duff posa como Dios la trajo al mundo

La actriz compartió con sus más de 21 millones de seguidores en Instagram, la portada que protagonizó donde aparece sin ropa, dejando a más de uno con la boca abierta.

Se trata de la revista ‘Women’s Health’, en la que Hilary Duff posó tal y como Dios la trajo al mundo, incluso la actriz de 34 años confesó que la aterró por completo al principio, pero durante el proceso se sintió totalmente diferente.

“¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón! Womens health tuvo la sesión más hermosa de mujeres y, de hecho, la pasé de lo mejor. Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de cintura alta y lo que sea que use normalmente. Gracias a todos los que normalizaron este día para mí y me apoyaron con cumplidos y amor”, escribió en la descripción de la publicación.