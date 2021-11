Hijo de Yahir destapa su bisexualidad y le tiene una sorpresa a sus fans

Tras los rumores sobre la noticia, Tristán Othon Fierros, hijo de Yahir, confirmó su orientación sexual de manera abierta.

De acuerdo con Tristán, no tiene nada de malo su forma de pensar y le pidió a los medios dejar de etiquetarlo antes de que él mismo pueda dar cualquier declaración.

El también cantante, indicó que se animó a crear su cuenta de Only Fans. En el cual afirma que tendrá contenido tanto para mujeres como para hombres.

¿El hijo de Yahir es gay?

Asimismo, el hijo de Yahir respondió a la gran pregunta que todos le hicieron: “¿Soy gay? No soy gay. Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor, es liberal porque hay que vivir”.

“No me considero una persona gay, tampoco me considero una persona heterosexual, me considero una persona bisexual y eso es perfecto para mí”, detalló.