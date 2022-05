Amber Heard reconoce que le regaló un cuchillo a Johnny Depp

Durante el cuarto día de testimonio de Amber Heard, los abogados de Jonnhy Depp trataron de poner en duda las denuncias de abuso que la actriz presentó en contra del actor en su juicio por difamación que se lleva a cabo en un tribunal de Virginia.

Al inicio de esta nueva jornada realizada el martes 17 de mayo, Amber inició queriendo contestar a Depp lo planteado el lunes por la abogada Camille Vasquez y las razones por las que no la mira Johnny a los ojos.

Amber Heard claims Johnny can't look at her because "he's guilty otherwise why can't he look at me ?"

Johnny Depp leans on his lawyer and says "I don't want to, I don't want to." 👏#JusticeForJohnnyDepp #AmberHeardDeservesJail pic.twitter.com/rqKJy2IVWo

— Sienna (@winonasrider) May 17, 2022