Henry Cavill ya tiene novia y se viraliza con memes

Definitivamente Henry Cavill era uno de los solteros más codiciados de la industria del cine y actualmente su corazón ya tiene dueña.

El día de ayer el actor fue captado caminando por las calles de Londres en compañía de su actual novia, a través del portal Daily Mail, se dieron a conocer las fotografías en las que se ve que ya no esconde su amor de los paparazzi.

Con lo que respecta a la vida privada del actor siempre ha sido bajo mucha reserva, sin embargo, ahora no se preocupa por ser captado. Se trata de una misteriosa rubia a quien llevaba de la mano en todo momento y aunque ambos usaban el cubrebocas, se nota que definitivamente el amor está en el aire.

PICTURE EXCLUSIVE: Henry Cavill goes public with his new girlfriend as the loved-up couple hold hands during dog walk https://t.co/PNJceHzAy7 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 7, 2021

Se sabe que la última relación oficial del actor fue con Tara King en 2015, una joven que entonces tenía 19 años y con quien fue visto varias veces en alfombras rojas como la fiesta de los premios Oscar y en el estreno de ‘Batman VS Superman’.

Las fotografías no tardaron en recorrer la web y por supuesto que miles de internautas reaccionaron de la mejor manera viralizando la nueva relación que mantiene Henry Cavill con esta mujer de quien aun no se revela el nombre.

The paparazzi after taking the photos of Henry Cavill and his new girlfriend pic.twitter.com/rwYsuwjLJ1 — ✨🌑R🌑✨ (@CohenCavilLover) April 7, 2021

woke up to henry cavill having a girlfriend that isn't me pic.twitter.com/92uIqwi8ZE — serena (@cominofagefilm) April 7, 2021

#HenryCavill: *has a new gf*

Me: love that for him!

But also me the rest of the day: pic.twitter.com/ICKVhk2KQm — keana (@keanasflanders) April 7, 2021