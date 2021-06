Harrison Ford sufre lesión durante rodaje de ‘Indiana Jones 5’

Recientemente se dieron a conocer las primeras imágenes durante el rodaje de la quinta parte de ‘Indiana Jones’, el cual inició hace unas semanas atrás y lamentablemente Harrison Ford sufre lesión en el rodaje de la película.

El actor de 78 años se lesionó el hombro y tras este incidente la producción cambió drásticamente sus las actividades, de acuerdo al portal The Hollywood Reporter, el actor se lastimó durante la preparación de una secuencia.

Harrison Ford suffered a shoulder injury while filming ‘Indiana Jones 5.’ The extent of his injury is unclear, but production will continue for now. #THRNews pic.twitter.com/mK8tW6MEPK

— The Hollywood Reporter (@THR) June 23, 2021