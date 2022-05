Grettell Valdez confirma que ya está oficialmente divorciada

Hace un par de años, Grettell Valdez fue la última vez que la actriz habló de Leo Clerc, su ahora ex esposo, quien estaba atravesando una situación jurídica en Suiza, su país natal, aunque nunca se dio a conocer qué delito enfrentaba, admitió que era un error que cometió cuando tenía 29 años.

Desde noviembre del año pasado, los rumores de su divorcio incrementaron y aunque la actriz evadió a la prensa, por primera vez admite cuál es su situación actual.

A través de sus historias breves de Instagram, Grettell comenzó a responder algunas preguntas que sus fanáticos le hicieron y alguien le preguntó si seguía casada y que contestara pues prometió responder todas las preguntas que le hicieran.

“Yo solita me metí en esto. Ok. Lo que se ve no se pregunta. Sí, divorciada, feliz, siempre positiva”, respondió con humor y junto a Grettell se encontraba una amiga quien aseguró que desde hace año y medio no ve a Leo, pero se siente fantástica.