Frida Sofía arremete nuevamente contra Enrique Guzmán y habla de cómo es la relación con su mamá

La última polémica que protagonizó Frida Sofía fue cuando la arrestaron en un restaurante de Miami, acusada de alterar el orden público. Pronto se enfrentará a la justicia pues tuvo que pagar una fianza para gozar de libertad condicional, pero ella asegura que es inocente.

Fue para la lente del programa ‘El Gordo y la flaca’ que Frida Sofía fue cuestionada sobre esta situación legal que enfrentará en dos días y se encuentra tranquila de las acusaciones en su contra.

“El que nada debe nada teme, nunca”, respondió Frida Sofía. Además reveló que tras la muerte de su hermana Natasha Moctezuma su mamá no la llamó: “No nunca, yo creo que ella no llama, está acostumbrada a mandar a sus representantes, pero yo me represento sola”, expresó.

Por otro lado, otro de los escándalos de Frida fue las acusaciones en contra de su abuelo Enrique Guzmán y aseguró que hablar de lo que le pasó fue tan difícil pero rectificó lo que vivió.

“Me costó tanta energía, tanto, en primera, humillación, porque para decir lo que me pasó, de verdad, que no es algo bonito. Decir ‘oye, me tocaron cuando tenía 5 años’ sí suena fuerte, pero lo vuelvo a decir: ese puerco me tocó a mí cuando yo tenía 5 años y nunca se me va a olvidar”, señaló.