Christian Nodal se va de México para disfrutar sus lujos

Tras la ruptura de Christian Nodal con Belinda, el interprete se ha establecido en Los Ángeles, donde ha llevado una vida llena de lujos, al menos eso es lo que ha demostrado a través de sus redes sociales.

Además la cuenta oficial de Champion Motoring, reveló que el interprete se compró un Cadillac Escalade Sport, el cual está equipado con asientos de cuero de color oscuro con inserciones blancas en contraste y tiene un valor neto estimado de 2.5 millones.

De acuerdo a información que circula, la concesionaria ubicada en San Diego, California, atiende a estrellas, atletas y otros clientes famosos.

Por otro lado, el cantante ha causado revuelo por sus recientes declaraciones que realizó en una transmisión en vivo donde asegura que en México no puede tener absolutamente nada.

“Pues es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México y obviamente la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. No me gustaba que no hay privacidad y aquí es como ‘no importa’, aquí hay un montón de gente que tiene sus lujos, sus carros, sus casas y todo, entonces no es común que la gente se sorprenda y en México sí, la gente dice ‘ah, no manches’, aquí no, entonces por eso me gusta más aquí”, indicó.