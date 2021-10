Frankie Muniz visita el estadio del Atlante

El actor Frankie Muniz, recordado por su papel en la serie ‘Malcom el de enmedio’ estuvo de visita en la Ciudad de México y visitó el estadio del Atlante, por lo que sus aficionados juran que ahora Malcom le va a ‘Los Potros’.

Frankie acudió al Estadio Azulgrana para participar en un torneo amistoso, en las redes sociales comenzaron a difundirse fotografías del famoso actor de la serie junto al futbolista Duilio Tejeda, quien compartió la postal en su perfil de Instagram, aunque después la eliminó.

“Hasta Malcolm (Frankie Muniz) elige los colores #azulgrana. 😎👊🏼🔵🔴”, se puede leer en la descripción de la postal que compartieron en la cuenta oficial del Club Oficial Atlante.

El actor ha participado en algunos reality shows como ‘Dancing with The Stars’, donde hizo una fuerte confesión sobre la serie que lo llevó a la fama y era que no recordaba absolutamente nada de la misma por una condición médica, en la que sufre de ataques isquémicos transitorios.

Ahora como parte de su nuevo programa de televisión llamado ‘The Surreal Life’ de la cadena VH1, se ha grabado a todas horas, incluso este encuentro en la CDMX es parte del reality show, donde compartirá créditos con la estrella de la WWE, CJ Perry, también con el exbasquetbolista de la NBA, Dennis Rodman.

