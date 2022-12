Franco Escamilla asegura que recibió amenazas de muerte tras defender a Platanito

Fue hace unas semanas cuando el comediante Sergio Verduzco, reconocido como Platanito, se vio envuelto en la polémica tras el desafortunado chiste que realizó, durante uno de sus shows y habló del feminicidio de Debanhi Escobar.

Platanito recibió una ola de críticas y fue denunciado por los padres de la joven incluso enfrenta un proceso en su contra, a pesar de la criticas, algunos de sus colegas, como el youtuber Franco Escamilla, lo defendieron, sin embargo, se llevó también el odio de usuarios en redes.

Durante una entrevista con Adela Micha, el comediante explicó que cada acción tiene una consecuencia.

“Se puede hacer comedia, pero va a haber consecuencias. En mi opinión, que un compañero haga un chiste que a una persona le parezca mal, a mí no me parece ni siquiera un gran chiste, pero yo no voy a pedir que dejen sin trabajo a alguien, sólo porque dijo algo que estuvo mal”, señaló.

Además agregó que llegó a recibir amenazas de muerte.

“La gente que no estuvo de acuerdo con lo que yo dije me empezó a amenazar de muerte y a mi familia, pero eso no lo ven mal, no ven mal insultar a mis hijos o a mi esposa”, dijo Escamilla.