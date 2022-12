Flor Amargo llora tras ataques por usar lenguaje inclusivo

La cantante Flor Amargo compartió un video en el que rompió en llanto debido a los ataques que ha recibido por usar lenguaje inclusivo y es que se ha declarado no binarie.

Por medio de sus redes sociales Amargo reveló que está triste porque la sociedad dicta que no existe, además Flor Amargo aseguró que ha recibido ataques por hablar en lenguaje inclusivo y dijo que no es ni hombre ni mujer sino un alma:

“Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo, ese no es el lenguaje del español, no existen las personas no binarias; no existo, nunca existí para la sociedad, nunca existí, o sea, me están diciendo que no existo, claro que existo, soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma, y así se va a llamar el disco, no binarie”, compartió.