Flor Amargo denuncia que fue víctima de una estafa y le roban 70 mil pesos

Fue a través de su cuenta verificada de Facebook que Flor Amargo dio a conocer la noticia visiblemente afectada.

En un video de poco más de cinco minutos, la cantante reveló que le robaron 70 mil pesos, dinero que estaba destinado para pagar sus seguros. Flor reveló que fue víctima de una estafa y que esta pérdida le ha ayudado a valorar otras cosas como la amistad.

“Me acaban de estafar. Me acaban de quitar 70 mil pesos. El seguro valía 40 mil pesos, me quitaron 70, me quedo con 20 centavos, ya ni modo. Pero ¿saben porque lloro?, más que por la estafa es porque cuando pierdes todo porque ahorita que tengo 0.20 centavos en mi cuenta ¿saben qué? Tengo lo más valioso. Tengo un amigo que me ama y me quiere que se llama Leo, que me está tomando este video.