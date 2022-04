Fernanda Castillo sorprende al presumir abdomen de acero

Desde el pasado mes de diciembre, Fernanda Castillo no ha dejado de presumir su cuerpazo a través de sus redes sociales y ahora ha mostrado el resultado de su nuevo estilo de vida.

Fue en su cuenta oficial de Instagram donde Fernanda sorprendió al colgar una fotografía en la que aparece luciendo un bikini y en la que su abdomen es el centro de atención. Además la actriz de 39 años compartió un mensaje de amor propio.

“Hace mucho tiempo no me sentía tan bien conmigo y con mi cuerpo.Ha sido un proceso de mucha disciplina y amor propio pero estoy muy orgullosa porque siento que me he recuperado como mujer al trabajar en la mejor versión de mi . No porque mi cuerpo antes estuviera mal , ni fuera menos hermoso sino porque he buscado el cuerpo que a MI me hace sentir en armonía, el cuerpo que YO decido tener , no el que nadie me impone”, escribió Fernanda.