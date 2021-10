Fanática de Nodal se queda con un anillo del cantante

Cuántas veces hemos visto que los fanáticos se han robado anillos de sus ídolos, lo que sucedió este miércoles durante la presentación de Christian Nodal en Mazatlán se viralizó debido a que la joven que se quedó con el anillo del cantante también es famosa.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Libia Gavica Farriols, quien se coronó como la Reina del Carnaval de Mazatlán 2020, se difundió el momento exacto en el que sin querer, despojó de su anillo a Nodal.

Aunque los clips que compartió en sus historias breves de la plataforma desparecieron en 24 horas, hubo cuentas que rescataron y se aprecia cómo fue que de manera accidental el anillo quedó en sus manos y por más que les gritó no le hicieron caso.

View this post on Instagram

En historias posteriores, la joven explicó que el anillo se le zafó con facilidad y no se lo robó, incluso dijo que ya la habían contactado para que regresara la pieza y agregó que grabaría cómo entregaría.

“Ya vienen por el anillo, ahorita vienen por él, de hecho tuve que venir a mi casa para regresarlo, pero oigan estuvo muy chistoso, por que yo le doy la mano, como todo el mundo ahí, pero se le salió literal el anillo, yo no me lo robé, para que no anden diciendo”, detalló en sus historias.