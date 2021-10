Este es el primer TikTok de Pati Chapoy

Aunque TikTok está enfocada a una generación, cada vez más famosos han aprovechado la popularidad de la plataforma para unirse a esta comunidad, aunque sea de manera indirecta como es el caso de Pati Chapoy.

La famosa conductora de ‘Ventaneando’ fue invitada de la tercera entrega de los ‘Eliots Awards‘, donde tuvo una participación muy especial junto a Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado.

“Es un gusto compartir micrófono con mi querido @goldenescorpion en este gran evento”, escribió la famosa conductora en una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, durante su estancia en la premiación a los líderes digitales de habla hispana, el realizador de contenidos Beto Pasillas, compartió a través de su cuenta oficial de TikTok un vídeo junto a la leyenda del mundo del espectáculo.

“El primer TikTok de Pati Chapoy en los Eliot Awards”, se puede leer en la descripción del clip y en el que comenta exactamente lo mismo, incluso agregó que es un sueño hecho realidad.

La lista de Ganadores de los Eliot Awards 2021 comenzó con el premio a Alex Tienda, en la categoría Storyteller, mientras que en la categoría How to, la ganadora fue Daniela Hoyos, el ganador de la categoría Better U fue Roberto Martínez.

En la categoría Impacto Positivo, Arturo Islas se llevó el premio y María Becerra ganó la categoría Beat 4 like, por otro lado, el ganador de la categoría comedia fue Paco de Miguel.

Sofía Castro se ganó el premio en la categoría Best Engager, el ganador de la Todos somos príncipes fue Leslie McKenzzie, además el ganador de la Revelación del año fue para Kunno, finalmente el Eliot Award 2021 se lo llevó Danna Paola.

