Familiares de Tomiii 11 muestran el botón diamante que ganó tras su muerte

Fue a finales del mes de agosto cuando la triste noticia del fallecimiento de Tomás Blanch, mejor conocido en redes sociales como Tomiii 11, impactó a usuarios de la web, tanto que siguieron mostrando su apoyo.

Después de que se diera a conocer su muerte, sus más fieles seguidores buscaron que YouTube lo reconociera con el botón diamante de manera póstuma, con una gran convocatoria lograron su cometido y en horas su canal llegó a los 10 millones de suscriptores.

Su papá colgó un vídeo en el canal oficial de YouTube del menor donde aparecen él y su esposa recibiendo la mensajería de la empresa y entre lágrimas la mamá de Tomi leyó la carta que le escribieron al realizador que cumplió su sueño de convertirse en YouTuber.

“Hola Tomiii 11, cuando llegaste a los 100 mil suscriptores, pensamos “oye este galán tiene buena pinta después llegaste al millón y nos dimos cuenta de que tu éxito no era casualidad pero 10 millones nos has dejado boquiabierto, ¿cómo lo has conseguido? 10 millones no solo es una cifra redonda, es más que la población de la ciudad de Nueva York, asúmelo, ya no eres solo un gran canal, ahora eres un fenómeno mundial”, leyó su madre resistiendo el llanto.