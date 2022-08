Familia de Octavio Ocaña denuncia robo a la capilla del actor

Fue a través de las redes sociales de Bertha Ocaña donde se reportó el acto de vandalismo que sufrió la capilla que realizaron en el lugar donde murió el actor.

Bertha usó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia además lamentó lo ocurrido y mandó un mensaje a los responsables de este robo, asegurando que todo lo que se hace se paga.

Los hechos ocurrieron este fin de semana y Bertha detalló que la capilla que se construyó en el lugar donde su hermano perdió la vida fue robada y vandalizada, pues asegura que este acto sigue afectando a su familia de manera indirecta.

Además aclaró que aunque no acude muy seguido al lugar donde falleció su hermano, siempre está al tanto y al pendiente de lo que sucede y que aunque existe gente que sigue atentando con la memoria de su hermano no desea ningún mal.

“No les puedo desear nada más que el bien, porque es obvio que están llenos de odio y de rabia. Aunque hoy ya no quede nada, estamos más de pie que nunca y eso no se va a quedar así, no se preocupen. Qué Dios los perdone y los ayude a sanar su corazón”, indicó Bertha.