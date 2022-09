Ex novia de Babo de Cártel de Santa denuncia agresión del rapero

La ex novia de Eduardo Dávalos De Luna, mejor conocido como Babo, denunció agresión física por parte del rapero.

Fue a través de su cuenta verificada de Twitter que la modelo Melanie Pavola detalló que la agresión ocurrió después del concierto de Wiz Khlifa al que fueron juntos, en Cancún, Quintana Roo, concierto al que fue para ayudarle a cuidar a su hija.

“Ya estábamos peleados, pero no quería que su hija se perdiera esa experiencia, así que accedí para ir a cuidarla, su hija, él y yo estábamos en la misma habitación, después del evento, después discutir mucho con él, decidí ya no pelear, tomé mis cosas y me fui a cuidar a su hija”, escribió el pasado 8 de septiembre en la red social.

Historia de cómo me pego el Babo de Cartel de santa… Ya sospechaba que me engañaba, mientras que él era muy posesivo, él tenía trabajo en Cancún donde wiz khalifa canto tmb y su hija quería ver ese artista… a lo cual él respondió que si YO no iba para cuidarla, entonces no iría pic.twitter.com/qkVQ8GdR3y — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

De acuerdo a su hilo la agresión ocurrió debido a que ella comenzó a fumar, algo que le disgusta al rapero.

“Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca, reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate, su hija se despierta con el ruido y ve justo el momento donde Babo me sienta de dos cachetadas, perdí la noción dos segundos, vi todo negro, cuando reacciono, me paro, me le pongo en la cara y le dije ‘Si le vas a pegar, pégale como vato, no le pegues como j..to, ya sabes cómo no dejar marcas”, solo se me quedó viendo, huí y nunca volví con él”, se puede leer en la publicación.

Pavola aclaró que exponer esta situación lo hizo para levantar la voz, sobre todo por la injusticia que se vive al momento de poner una denuncia penal, ya que para que proceda se deben tener pruebas las cuales deben ser marcas o heridas que duren más de 15 días.

“Alguien que te golpea, no te quiere y hay que exponerlo por que ha golpeado a muchas y a todas las calla, a mi no. La ley no ayuda, como no son heridas de más de 15 días, no procede ni una demanda, por eso llegan las mujeres a denunciar todas golpeadas y no procede la demanda, porque aunque traigan el hocico roto, no son heridas de más de 15 días”.

Por el momento, Babo no ha declarado nada al respecto.

