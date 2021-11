Eugenio Derbez ofrece su apoyo a la familia de Carmen Salinas

Aunque recientemente se dio a conocer que Carmen Salinas sufrió una hemorragia cerebral y no un derrame, no hay un avance en su estado médico, en una reciente entrevista, la nieta de la actriz dio a conocer que incluso Eugenio Derbez se ofreció a ayudarles.

Carmen Plascencia informó que no hay ningún cambio significativo en el reporte médico de Carmen, también desmintió que su situación haya sido a consecuencia de la vacuna contra el coronavirus.

Por su parte, Gustavo Briones, el sobrino de Carmen Salinas, fue quien dio a conocer el apoyo que les ofreció Eugenio Derbez.

“Hubo por ahí una comunicación, le explique lo que sucedía y me respondió que lo que se nos ofreciera”, aunque los familiares han recibido propuestas de trasladarla no solo a Estados Unidos, sobrino de Carmen Salinas, detalló que no hay necesidad de moverla.