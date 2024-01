Eugenio Derbez aborda críticas por priorizar su ayuda a perritos

El reconocido actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, ha vuelto a enfrentarse a críticas en redes sociales debido a su dedicación a la protección de los animales, especialmente de los perros necesitados. En una reciente entrevista durante la promoción de su próxima película ‘Radical’, Derbez compartió sus reflexiones sobre la reacción del público ante su labor altruista.

El actor, conocido por éxitos como ‘No se aceptan devoluciones’ y ‘La Familia P.Luche’, expresó su sorpresa ante la negatividad que recibe al hablar de sus esfuerzos por rescatar y ayudar a los perros abandonados. “Es una cosa muy extraña”, comentó Derbez, “la gente aquí diciendo que por qué no se rescatan niños, que por qué los abuelitos, los ciegos. Y uno dice: estoy ayudando a perros, tu ayuda a quien más quieras”.

Derbez recordó la reciente pérdida de su querida perrita Fiona, quien lo acompañó durante 11 años. En un emotivo gesto, su hija Aislinn le regaló una réplica de Fiona hecha a mano por artesanos de Michoacán, destacando el impacto emocional que tuvo la muerte de la mascota en la familia.

El actor compartió que su compromiso con los perros callejeros comenzó en su adolescencia, rescatándolos y buscándoles hogares. A pesar de su larga trayectoria en esta labor, Derbez admitió que no siempre hace pública su contribución debido a la negatividad en las redes sociales. “Ahora las redes sociales son una cosa muy extraña”, afirmó, “dices, rescaté un perrito y la gente te ataca ‘¿y por qué no rescatas niños y por qué no los abuelitos, y por qué no los cieguitos?’, y dices espérame, estoy ayudando a los perros, tú ayuda a quien más quieras”.

Con estas palabras, Eugenio Derbez defiende su compromiso con los animales y resalta la importancia de la ayuda a diferentes causas, recordando a la audiencia que cada quien elige a quién apoyar.