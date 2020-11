Estudiante de la preparatoria 5 desaparece, luego de ser víctima de una pesada broma

Jorge Barrera es un alumno de la preparatoria número 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el pasado 26 de octubre se perdió y desde entonces nadie sabe de su paradero. Lo anterior se originó por una broma de sus compañeros en un grupo escolar de WhatsApp.

La broma consistía en hacer creer a Jorge que tenían que presentar un examen muy importante de Geografía y hacerlo ir hasta la preparatoria, para lo cual utilizaron imágenes y todos sus compañeros apoyaron una idea que aparentemente fue planeada por algunas personas de ese grupo.

Cabe destacar que Jorge Barrera Ríos, es un chico de escaso recursos y no cuenta con Internet en su casa, por lo que confió ciegamente en lo que todos sus compañeros le decían, el maestro que se encontraba en el grupo de WhatsApp no hizo nada para desmentir la broma que provocó que el alumno acudiera a las instalaciones de la prepa.

Luego de 5 días, el gobierno de la Ciudad de México publicó la Alerta Amber para localizarlo y ahí sus compañeros compartieron algunas capturas de pantalla de la broma escolar.

Cuando Jorge se percató que se trataba de una broma escolar envío algunos audios al grupo, y tras esto desapareció.

“Tengo que trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria, para mover cielo, mar y tierra, por favor cuando uno les diga, fuera de coto, ya dejando de bromear, por favor … pero por favor, cuando se les dice ya, es ya, no todo en la vida es risa y risa, ja ja ja”, reclamó Jorge en los audios enviados y difundidos en la red, donde señaló que no todos tienen privilegios como sus compañeros, y confirmó que creyó en los que decían ser sus amigos.