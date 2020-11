Diego Armando Maradona se recupera, tras la operación

View this post on Instagram

Quando Maradona correva palla al piede o dribblava i difensori, sembrava avere la palla incollata al piede. Ricordo i nostri primi allenamenti con lui… il resto dei compagni di squadra erano così stupiti che rimanevano a guardarlo. Tutti quanti pensavano di essere dei privilegiati di essere testimoni del suo genio". LOBO CARRASCO, EX COMPAGNO DI SQUADRA AL BARCELLONA. "Ti faceva sentire incredibilmente scarso, perchè lui aveva abilità tecniche straordinarie. Non avevo mai visto fare quelle cose, in allenamento o durante il riscaldamento. Purtroppo, ciò che potevamo vedere noi compagni di squadra i tifosi non potevano farlo, perché durante la settimana era una cosa completamente diversa". FRANCESCO ROMANO, EX COMPAGNO DI SQUADRA AL NAPOLI. Diego Maradona non è stato solo il più grande calciatore, ma anche il più onesto. Era un modello di buon comportamento in campo. Rispettava tutti, dai top-player ai calciatori 'normali'. Era sempre tartassato dai falli e non si lamentava mai, non come alcuni di attaccanti di oggi". PAOLO MALDINI