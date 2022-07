Enrique Hernández, estilista que denunció al novio de Livia Brito responde a la actriz

Después de que Enrique Hernández hiciera su denuncia de manera pública en contra de Mariano Martínez, el novio de Livia Brito, la actriz reaccionó a través de sus historias breves de Instagram asegurando que no estaba enterada de lo sucedido y que no conoce al estilista, pero que habría represalias por usar su nombre.

Posteriormente, el estilista ofreció un conferencia de prensa para hablar de la denuncia que interpuso en contra de Mariano Martínez, asegurando que lo privó de su libertad, sin embargo, dicha conferencia no se realizó y en su encuentro con las cámaras de ‘Ventaneando’ le respondió a la actriz.

“Ahorita acabo de ver que Livia se pronunció, nunca, desde que hice esto público, he dicho que ella me atacó, que la conozco, no la conozco, no soy su stiling, no tengo ningún vínculo con ella, siempre he dicho que Mariano se contactó conmigo para un servicio y la posibilidad de trabajar con ella, no es un secreto, es su pareja, vive con ella y yo de eso no tengo la culpa, yo desde el principio he denunciado a Mariano Martínez”, recalcó que la denuncia ya está interpuesta ante la Fiscalía.