Livia Brito reacciona a acusaciones de maquillista en contra de su novio

Este jueves salió a la luz una denuncia pública que hizo Enrique Hernández, un estilista que presuntamente fue privado de su libertad por Mariano Martínez, el novio de la actriz Livia Brito, quien lo acusó de robo y lo retuvo en su domicilio.

Fue en el programa de ‘Primera Mano’ que la abogada del estilista hizo pública la denuncia, que también ya se presentó ante las autoridades, incluso Enrique apareció para relatar lo que vivió por parte del novio de Livia Brito durante la transmisión.

Enrique Hernández acusa a Marianao de golpearlo, intimidarlo y secuestrarlo, además contó cómo logró huir.

Ante esta información, Livia Brito reaccionó a través de sus historias breves de Instagram, para asegurar que no conoce a Enrique y asegura que el estilista está usando su nombre para crearse fama.

“Antes de juzgar te pido que por favor veas completo el vídeo. Nadie merece vivir con miedo y es por eso que hoy quiero alzar mi voz. Te pido que me escuches y me apoyes a qué esto llegue a las personas correctas, porque de verdad ya no se que más hacer para sentirme a salvo. Si puedes brindarme cualquier información en cuanto asistencia legal te lo agradeceré. Para su apoyo como víctima del delito”. escribió Enrique en un video que colgó asegurando que teme por su seguridad.

