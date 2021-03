Eleazar gozaba de privilegios dentro de prisión

El pasado 25 de marzo, Eleazar Gómez salió de prisión, tras permanecer 5 meses detenido, luego de haber golpeado a Stephanie Valenzuela.

Sin embargo, uno de los reclusos que salió junto con el actor, ofreció una entrevista para ‘Suelta la Sopa’ y confirmó que Eleazar gozaba de ciertos privilegios.

“Es una persona muy déspota, muy grosero y aislado a los demás, no hablaba con nadie, por mucho nada más así: ‘qué onda’, ‘qué hubo’ y así nada más. Él no comía comida de ahí dentro del reclusorio, no comía, él tenía su propio cocinero y (dormía) en una celda diferente, muy aparte”, confirmó el ex-compañero de Eleazar.