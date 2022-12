Eduin Caz preocupa a sus seguidores por alarmante mensaje

El vocalista de Grupo Firme, se ha caracterizado por mantenerse activo en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde suele compartir detalles de su vida privada, incluso cuando se ha enfermado lo comparte con sus más fieles seguidores.

Recientemente alarmo a sus fanáticos después de que compartiera un mensaje confesando que no la está “pasando nada bien”, aunque no ha dado más detalles al respecto, sus más fieles admiradores no dudaron en expresar su preocupación.

Fue a través de sus historias breves de Instagram donde Eduin Caz colgó el misterioso mensaje, en el que además ofreció una disculpa a sus seguidores por no estar tan activo en la plataforma, donde también ha hablado de su estado de salud.

“Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre de tonteras y haciéndolos reír, pero la verdad no la estoy pasando nada bien”, se puede leer en el mensaje.

Esta publicación se suma a la que realizó hace unos días donde explicó que presentaba una bola en el cuello, aunque no dio más detalles al respecto.

Las alarmas se encendieron por la extraña fotografía que compartió en la que aparece con una mascarilla de oxigeno, mientras se hace un tatuaje en el pecho.

