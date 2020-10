Eduin Caz es víctima de una pesada broma de su entrenador

View this post on Instagram

Yo mismo me sorprendí con tus 15 kg abajo, tu cuerpo reaccionó muy bien al plan de alimentación que te hice… Felicitarte @eduincaz por tu disciplina, demostrar que no hay pretexto, el que quiere puede, y gracias por creer en mi, esto es lo que se hizo en 26 días que estuvo conmigo haciendo el @bsfit_reto 🤙🏻✅🔋 love carnal 💪🏻