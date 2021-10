Edith González reaparece en redes sociales a dos años de su muerte

Fue el pasado 13 de junio cuando se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Edith González y aunque dejó un vacío difícil de llenar, sus seres queridos la recuerdan frecuentemente.

En las últimas horas su cuenta de Instagram, ha tenido actividad nuevamente y esto sorprendió a más de 95 mil seguidores. Aunque en la descripción de la postal explicaron las razones por las que decidieron volver a retomar su cuenta.

“Agradecemos su amor y cariño durante todo este tiempo. A partir de este momento la cuenta @edithgonzalezmx1 💞será destinada a los propósitos y proyectos inconclusos de nuestra Edith Gonzalez. Gracias por el amor, vienen proyectos y acciones de nuestro Corazón para ustedes. Perdón el susto. #EdithVive”, se lee en el pie de foto.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1)

La última publicación de Edith González fue un mensaje lleno de amor y empoderamiento femenino en mayo de 2019.

“Simplemente piensa que eres bella, inteligente y buen ser humano. El cambio inicia en tu corazón. #viaja #rie #ama #bethechange #love #travel #laugh and never ever forget to #smile”, escribió la actriz entonces.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1)

