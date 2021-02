Dulce María presume nuevo look junto a su bebé

La actriz y cantante sigue disfrutando la etapa como madre primeriza y en cada oportunidad que tiene presume lo orgullosa que se siente con su hermosa hija.

En su más reciente fotografía además de mostrar un poco más el rostro de su bebé, presumió un nuevo look.

“Así amanecimos… y así estamos toda la noche cada dos o 3 horas, pero la amo con todo mi ser y cuando más cansada estoy me sonríe y eso me derrite y me da fuerza para darle lo mejor de mí aunque esté agotada #momlife”, se lee en el pie de foto.

Dulce ha logrado enamorar a sus más de 8 millones de seguidores en esta nueva etapa y sus fotos logran más un millón de reacciones.