Captan a Eiza González discutiendo con Michael Bay

El nuevo proyecto cinematográfico de Eiza González en Hollywood es junto al cineasta Michael Bay, en donde le da vida a una paramédica.

Se trata del remake de la película danesa ‘Ambulance’ de 2015, sin embargo, parece ser que la relación entre Eiza y el director no es tan buena.

Las imágenes fueron difundidas a través de Twitter y las fotografías captadas en el rodaje esta semana muestran una conversación un poco subida de todo, sobre todo porque lo reflejan las facciones y gesticulaciones de la actriz.

Mientras que el rostro de Bay es calmado en todo momento, sin embargo, no se pueden leer bien sus facciones debido a que lleva puesto un cubrebocas. Aunque al final se aprecia que es quien abandona la conversación para hablar con Jake Gyllenhall.

Eiza Gonzalez with director Michael Bay on the set of Ambulance in LA, 04-02-2021

2/8#EizaGonzalez #MichaelBay #AmbulanceMovie pic.twitter.com/gPdFfVnI61

— XRealm Matthews (@CreamOrScream) February 4, 2021