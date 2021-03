Dua Lipa visitó la Ciudad de México y esto fue lo que pasó

Dua Lipa viajó a nuestro país este fin de semana para grabar una campaña publicitaria del perfume ‘Libre’ de YSL Beauty, y a través de sus redes sociales compartió algunas fotografías que enamoraron a sus seguidores.

View this post on Instagram

Pese a que la cantante no dio a conocer que estaría en la Ciudad de México, luego de compartir estas imágenes y algunas historias en su cuenta de Instagram, seguidores comenzaron a buscarla y dieron con ella en el Centro Histórico.

Algunos fanáticos mexicanos confirmaron la presencia de Dua en nuestro país y difundieron las imágenes en sus redes sociales.

Sin embargo, hubo una seguidora que hizo enojar al resto de sus fanáticos, ya que decidió abrazarla o al menos intentarlo, por supuesto, la cantante no se detuvo a corresponder esta acción, ya que estaba asustada por la manera en la que la joven intentó interactuar.

Realmente se me hizo súper mal esto, en primera no te debes de acercar a un artista por lo que está sucediendo con la pandemia y debes de tener respeto al artista, dua es muy amable con todos los fans y no merece llevarse esa idea de los mexicanos.pic.twitter.com/v9qoWvG4W7

— Dua Lipa México (@DuaLipaMexico) March 21, 2021