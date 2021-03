Padre de la actriz Carmen Madrid, pierde la vida por COVID-19

Hace unos días, la actriz Carmen Madrid dio a conocer el caso de su papá, quien fue vacunado contra coronavirus y perdió la vida este fin de semana.

En la publicación donde confirma el fallecimiento, dio a conocer que aunque su papá estaba sano, luego de vacunarse comenzó a sentirse mal, hasta que finalmente fue intubado, un proceso que su cuerpo no resistió.

Durante el 14 de marzo, Carmen confirmó que el pasado 26 de febrero, su papá recibió la vacuna Sputnik, él estaba sano y horas después de la aplicación comenzó a tener fiebre, diarrea, debilidad y más tarde perdió la vista en uno de sus ojos, creyendo que era un efecto de la vacuna, esperaron, sin embargo, luego de 17 días comenzó a ponerse mal.

“Cuando los paramédicos del 911 -unos seres humanos increíbles- ya lo habían convencido de llevarlo al hospital del bicho, me dijo: no me dejes solo, mijita. Estate conmigo en lo que me alivio, o en lo que me quiebro. Decidimos quedarnos aquí. Es una bendición para mi acompañarlo. Escribo esto solo para que se sepa que él estaba bien, lo vacunaron y se cayó. Qué está pasando? No sé. No sé nada. Esta biopolitica. Todavía presente, fuerte y valiente como es mi papá, lo único que siento es agradecimiento de la vida, y también de la muerte apropiada, en el resquicio del albedrío en todo lo teje maneje el poder. Desde la agonía que legue este mensaje donde tenga que llegar”, escribió la actriz en una publicación junto a su papá.