Disquera de Laura Pausini la humilló y ella respondió así

Laura Pausini ha confirmado a través de una entrevista, como su disquera le dio la espalda luego de estrenar un sencillo ‘Hazte sentir’ y ser nominada en los Grammys latinos.

Su disquera decidió no apoyarla, ya que en sus palabras, la italiana estaba muy grande para llevarse un premio de esta categoría.

La cantante fue apoyada por su familia y viajaron en aquella ocasión a Las Vegas, para confirmar horas más tarde, que se había llevado el reconocimiento.

“No he vuelto a hablar con mi disquera en Italia. Ahora me enviaron flores por el Globo de Oro y se las regresé”, relató a una entrevista que ha provocado la furia de sus seguidores a una disquera que no confió en el talento de la famosa.