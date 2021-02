Detienen a Ernesto Cázares en Veracruz

Ernesto Cázares vivió un incómodo momento cuando decidió salir a comprar una pizza, al llegar todo parecía normal, hasta que dos policías entraron porque aparentemente habían “robado” algo y encajaban con las características de los sospechosos.

El ex concursante de ‘Exatlón’, decidió grabar una vez que fueron llevados al exterior de la sucursal, con el único fin de grabar a las autoridades que estaban realizando esta detención.

View this post on Instagram

“Soy ciudadano de Veracruz, me llamó Ernesto. Banda, llegaron, estábamos sentados en el Domino’s, fue así como: ‘A ver sálganse acá de volada, me dijeron que tus características, que no sé que’. O sea llegan y todavía me toman foto, como si yo hubiera hecho algo”, declaró el atleta en un primer vídeo que difundió en sus redes.