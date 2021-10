Así se han despedido de Javier Sahagún después de su muerte

El comentarista deportivo, Javier Sahagún, murió este miércoles 27 de octubre, tras una lucha contra el cáncer que había vencido en marzo del año pasado, pero a principios de este mes se dio a conocer que ingresó al hospital por complicaciones de su salud.

Aunque por el momento no se han revelado las verdaderas causas del deceso sus amistades más cercanas se han pronunciado al respecto a través de las redes sociales, como Antonio de Valdés y Lalo Luna.

Cuando fue hospitalizado Javier Sahagún a principios de octubre sus compañeros periodistas habías solicitado el apoyo para encontrar donadores de sangre a nombre del comentarista deportivo.

Javier Sahagún, estuvo trabajando durante 20 años en Televisa y también para la WWE, aunque en 2016 fue despedido de la empresa del Ajusco, regresó para ser parte de las trasmisiones de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Aquí otras reacciones tras saber la muerte del comentarista.

epic introduction poem to @RandyOrton, by Javier Sahagun Narrator of Televisa, RIP https://t.co/uox4pL8GWX

