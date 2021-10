Adam Levine responde tras rechazar a una fan en el escenario

Los fanáticos pueden llevar su admiración a límites que rebasan el espacio personal de sus ídolos, con repuestas que nadie espera, sin embargo se puede comprender que los famosos reaccionen de manera negativa, como es el caso de Adam Levine.

El cantante de Maroon 5 vivió esto en carne propia el fin de semana pasado, durante su reciente concierto en Los Ángeles, cuando una fanática burló la seguridad para abrazar al cantante, quien lejos de también abrazarla o sonreír por lo menos, hizo un gesto de desprecio que por supuesto fue expuesto y criticado por el público.

Después de que la fan fuera desalojada por guardias de seguridad, Adam se alejó sus gestos subieron de tono de desprecio a repulsión absoluta, está claro que vivimos recientemente una pandemia pero esto último quizá fue exagerado.

El autor del clip anotó en la leyenda que “Adam Levine no se lo tomó bien 💀”, el vídeo estuvo recorriendo la web durante este inicio de semana provocando toda clase reacciones y un debate que defendían al cantante y otros tantos lo criticaron severamente.

Después de la polémica que se originó entre los internautas que lo han señalado de arrogante y que le falta humildad antes sus seguidores, el mismo Adam Levine, ya ha respondido a las críticas, con un amable mensaje.

“Hola chicos, solo quería hacer referencia al incidente que sucedió con una fan que saltó al escenario. Siempre he amado, respetado y valorado a los fans. Sin ellos no tendría trabajo, es algo que siempre les digo. El solo pensar que son inferiores a mí me revuelve el estómago, yo no soy así. Lo que pasó es que me quedé impresionado, y a veces cuando eso ocurre te quedas petrificado y solo tienes que retirarte y continuar porque yo estaba haciendo mi trabajo. Necesito que sepáis lo que siento, que es es una fuerte conexión con la banda cuando actuamos delante de fans, espero que lo entendáis”.

