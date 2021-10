Dealer de Mac Miller se declara culpable de la muerte del rapero

Después de poco más de tres años del fallecimiento del rapero Mac Miller, ex novio de Ariana Grande, la persona encargada de venderle algunas sustancias y pastillas se ha declarado culpable.

Las investigaciones tras la muerte señalaron que Miller falleció por una sobredosis accidental a la edad de 26 años, en 2019 se arrestó a tres hombres quienes se les acusó de venderle al rapero pastillas de oxicodona alterada con fentanilo.

Finalmente, Stephen Walter, se declaró culpable por la muerte de Mac Miller, de acuerdo al portal TMZ, el dealer aceptó un acuerdo de culpabilidad y ahora podría enfrentar una sentencia de 21 años en prisión.

