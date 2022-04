Danna Paola explota contra quienes la critican

Una vez más Danna Paola explotó en contra de sus haters.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que la cantante mexicana no dudó en expresar lo que piensa de algunas personas. Aunque no aclaró exactamente a qué tipo de criticas, algunos de sus seguidores más fieles comenzaron a responder al tuit.

Usuarios de Twitter comenzaron a especular que se debía a las críticas que recibe diariamente por su físico, aunque otros tantos también aseguraron que se trata por su relación con Alex Hoyer.

“A mi también, ya basta de andar criticando todo sobre una persona y más su físico te amo danna siempre estaré para ti al igual que todos tus fans”, “Danna eres figura publica, no te ondees, el hecho de que a la mayoria de tus fans no nos caiga bien tu pareja, y que veamos una realidad distinta de la que tu ves ( que puede ser equivocada ) no significa que no te apoyemos A TI! No nos odies please”, son algunos de los comentarios que recibió.