Cynthia Klitbo fue víctima de abuso cuando tenía 14 años

Cynthia Klitbo regresó a nuestro país, luego de participar en un proyecto en Perú y dio una conferencia de prensa donde confirmó que fue abusada en varias ocasiones, por su novio, profesores y personas cercanas a ella.

Lejos de omitir el nombre, confirmó que su entonces novio, Beto Reyes la llevó a una fiesta donde fue violada y nunca estuvo consiente.

“Cundo desperté estaba toda vomitada, me estaba broncorespirando y desnuda, rodeada de todos estos chavos. Y un chao de ahí y una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un choche llorando los tres (…) a mi me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces”, confirmó en la conferencia.