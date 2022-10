Revelan presunto correo que Angelina Jolie envió a Brad Pitt tras su divorcio

En medio de la batalla legal que enfrentan Angelina Jolie y Brad Pitt por el viñedo francés ‘Château Miraval’, mismo que la expareja adquirió en conjunto, se ha filtrado un correo que la actriz le escribió su exesposo tras su divorcio.

El correo electrónico que ya circula en redes sociales se puede leer que la actriz le explicaba a Brad Pitt cuáles eran las razones por las que quería cortar su relación con la propiedad.

El texto habría sido escrito en enero de 2021, meses después se dio a conocer la venta de la parte de Jolie por 160 millones, lo que llevó a Pitt a demandarla, alegando que intentó dañar la reputación del viñedo que tenían en conjunto, aunado a que la venta no le fue notificada.

Angelina Jolie added in her counterclaim lawsuit an emotional email she'd sent to Brad Pitt on January 2021 as proof that he already had known of her intentions to leave her Ownership & Partnership they both equally shared of Miraval#AngelinaJolie #BradPitt #BradPittIsAnAbuser pic.twitter.com/UYyDp8F6yC

— ¥Judy¥ (@judyju18) October 13, 2022