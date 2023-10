Conmoción en Hollywood: ¿Cuál fue la causa de muerte del actor Matthew Perry?

La noticia de la trágica muerte del querido actor Matthew Perry ha conmovido a fans de todo el mundo. Perry, reconocido por su icónico papel como Chandler en “Friends,” fue hallado sin vida el pasado sábado 28 de octubre en su opulenta mansión ubicada en el exclusivo vecindario de Hollywood Hills.

La mansión, situada en el número 9010 de Hopen Place, se encontraba en venta por la asombrosa suma de 13.5 millones de dólares, un lugar donde residen celebridades de la talla de Keanu Reeves, Zac Efron, Ben Affleck y Victoria Justice. Sin embargo, el luto envolvió la zona, transformando este rincón de lujo en una escena desoladora que parecía sacada de una película.

La policía tomó medidas inmediatas para proteger el área y mantener la privacidad de la investigación. Decenas de patrullas cerraron el acceso al lugar, limitando la circulación a un solo carril para evitar el acceso no autorizado. Cintas de precaución se extendieron por varios terrenos, especialmente en la zona trasera de la propiedad donde se encontró a Matthew Perry, evitando cualquier intento de obtener imágenes indiscretas.

En las inmediaciones de la casa, descansaba el Porsche Taycan S, uno de los vehículos de lujo de la extensa colección de automóviles del actor. Entre sus posesiones se encontraban otros autos notables como el BMW 7 Series, el BMW 6 Series convertible y el Audi R8 Spyder, una clara muestra de su afición por la velocidad.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado al mundo del entretenimiento y deja una gran interrogante: ¿Qué causó la muerte de Matthew Perry? Hasta ahora, se ha informado que la causa de su muerte parece ser un trágico accidente por ahogamiento en su propia residencia. La Policía de Los Ángeles aún investiga los detalles, y aunque no se sospecha de ningún crimen, la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles sigue trabajando en el caso.

La partida de Matthew Perry deja un vacío en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus seguidores. Warner Bros. Television Group, a través de CNN, emitió un comunicado lamentando la pérdida de este talentoso actor, cuyo genio cómico dejó una huella imborrable en la historia de la televisión.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/sAGMLmu5ki

— Warner Bros. TV (@warnerbrostv) October 29, 2023