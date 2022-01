Paquita la del Barrio cancela su presentación por su estado de salud

A pesar de que Paquita la del Barrio tenía un compromiso este fin de semana, por medio de su cuenta oficial de Instagram la cantante mandó un comunicado donde da a conocer la cancelación de su presentación que tendría el próximo sábado 29 de enero en el torneo de gallos Feria Moroleón.

En el mismo documento aclaran que su estado clínico va evolucionando favorablemente por lo que estará reanudando sus presentaciones y otros compromisos que tiene en el futuro como la gira junto a Lupita D’Alessio.

No obstante con el comunicado, Paquita la del Barrio decidió mandar un vídeo desde su cama para explicar exactamente lo mismo, pero en el que agradeció los mensajes de cariño que ha recibido en la plataforma por parte de sus más fieles seguidores, quienes no han dejado de desearle su pronta recuperación.

“Desgraciadamente no estoy bien, me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas y en realidad no puedo caminar muy bien, me da mucha tristeza no estar con ustedes, por esta disculpenme, les pido mil disculpas, créanme”, explicó la cantante en el vídeo.