Chiquis Rivera acusa a su tía Rosie de ocultar robos en la empresa de su mamá

Un nuevo escándalo rodea la familia Rivera, después de que Chiquis Rivera hiciera una fuerte revelación sobre los problemas que están teniendo sus hermanos con sus tíos, debido a las cantidades de dinero que pidieron para administrar la herencia de Jenni.

Han sido meses los que ha durado esta discusión entre la familia Ribera, después de la auditoria que Johnny pidió a su tía Rosie, Chiquis rompió el silencio después de las críticas que han tenido sus hermanos y aseguró que no le deben ni una disculpa a nadie.

Además del robo de 80 mil dólares en la empresa Jenni Rivera Fashion, el cual presuntamente cometió Abel, el esposo de Rosie Rivera. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Chiquis compartió un vídeo donde explicó que su tía pidió 165 mil dólares para dejar de ser la albacea de todo lo que dejo Jenni y que llegaron al acuerdo de 84 mil.

Después de estas acusaciones Rosie Rivera decidió responder a través de su cuenta de Instagram, asegurando que no dará declaraciones al respecto, pues considera que lo que menos quiere es alimentar a los medios de comunicación.

“Mi contestación es que no voy a contestar, no le doy ni tiempo a esas cosas, no voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios, no lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo”, manifestó en un vídeo con tranquilidad.